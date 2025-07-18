Ankara Keçiören Belediyesi bünyesinde Ovacık Mahallesi'nde hizmet veren Lavanta ve Gül Bahçesi doğa, fotoğraf ve lavanta tutkunlarının uğrak noktası olmaya devam ediyor.ANKARA (İGFA) - Toplam 50 bin metrekarelik alanda kurulu olan bahçenin 30 bin metrekaresi lavanta, 20 bin metrekaresi ise gül tarlalarından oluşuyor. Etrafı kekiklerle çevrili olan bahçe, mor çiçeklerin yaydığı güzel kokularla ziyaretçilere adeta terapi imkanı sunuyor.

ÜCRETSİZ HİZMET VERİLİYOR

Doğayla baş başa vakit geçirmek isteyenler için ücretsiz hizmet veren Lavanta ve Gül Bahçesi, sadece manzarasıyla değil, sunduğu imkânlarla da vatandaşlardan tam not alıyor. İçerisinde yer alan fotoğraf çekim platolarında ziyaretçiler ânı ölümsüzleştirebiliyor. Evlenecek çiftler ve aileler ise özel fotoğraf çekimleri için burayı tercih ediyor. Fotoğraf tutkunlarının uğrak noktası haline gelen bahçede, nostaljik vosvos aracı, lavanta evi, nilüfer havuzu, kafeterya ve mescit de yer alıyor.

BAŞKAN ÖZARSLAN’DAN DAVET

Lavanta ve Gül Bahçesi’nin keyfini çıkarmak isteyen vatandaşları ilçeye davet eden Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, “Hemşehrilerimize huzurlu yaşam alanları sunmak için çalışmalarımıza büyük bir titizlikle devam ediyoruz. Ovacık Mahallemizde geniş bir alanda vatandaşlarımıza hizmet veren Lavanta ve Gül Bahçemiz, mor çiçeklerin büyüleyici kokusu ve harika doğasıyla ziyaretçilerini karşılıyor. Bu güzellikleri birlikte yaşamak için bütün vatandaşlarımızı Keçiören Lavanta ve Gül Bahçemize davet ediyorum.” dedi.