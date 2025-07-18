Manisa Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı’nda şehit olan Piyade Komando Astsubay Kıdemli Çavuş Fikret Mangura’nın vefatının 7. gününde, Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin, memleketi Akhisar ilçesinde düzenlediği mevlit hayrında dualarla anıldı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu da mevlide katılarak, şehit annesine, Mangura’nın fotoğrafını ve Türk Bayrağı takdim etti.

Irak’ın kuzeyinde sürdürülen Pençe-Kilit Harekatı kapsamında girdikleri mağarada metan gazına maruz kalarak şehit düşen Piyade Komando Astsubay Kıdemli Çavuş Fikret Mangura için Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından hayır yemeği düzenlendi. Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Mangura’nın annesine, Türk Bayrağı verip başsağlığı dileklerinde bulundu.

Hayır yemeğine, Başkan Dutlulu’nun yanı sıra Vali Yardımcısı Erhan Günay, Akhisar Belediye Başkanı Ekrem Kayserili, Akhisar Hava Meydan ve Garnizon Komutanı Albay Hüseyin Borazan, Akhisar Belediye Başkan Yardımcıları Sema Şenyaşa, Emre Okkalı, CHP Akhisar İlçe Başkanı Hayriye Hacet, sivil toplum kuruluşlarının ve siyasi partilerin temsilcileri, gaziler ile vatandaşlar katıldı. Şehit Fikret Mangura için okunan mevlidin ardından dua edildi.

“BU TOPRAKLARDA ÖZGÜRCE NEFES ALABİLİYORSAK, BUNU ŞEHİTLERİMİZE BORÇLUYUZ”

Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, “Pençe-Kilit Harekatı’nda şehit düşen, Akhisar’ımızın kahraman evladı Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Fikret Mangura’yı düzenlediğimiz mevlit programında dualarla andık. Bu topraklarda özgürce nefes alabiliyorsak, bunu canlarını feda eden aziz şehitlerimize borçluyuz. Rabbim, bizlere onların emanetine layıkıyla sahip çıkmayı nasip eylesin. Şehidimizin ruhu şad, mekanı cennet olsun” dedi.