Ankara Büyükşehir Belediyesi, Etlik ve Bilkent Şehir Hastanelerinde sahur vakti vatandaşlara sıcak çorba, kumanya ve kahvaltı tabağından oluşan sahur menüsü ikram ediyor.ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayında sosyal belediyecilik anlayışıyla vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından Etlik ve Bilkent Şehir Hastanelerinde sahur vakti hasta yakınları ile hastane personeline sıcak çorba, kumanya ve kahvaltı tabağından oluşan sahur menüsü ikram ediliyor.

RAMAZAN BOYUNCA HER GECE İKRAMLAR DEVAM EDECEK

Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri, özellikle gece saatlerinde hastanede bulunan ve yiyecek temin etmekte zorlanan vatandaşlar için hazırladıkları sahur menüsünü hastanelerdeki acil servis önlerinde ikram ediyor. Uygulama, iki büyük şehir hastanesinde Ramazan ayı boyunca her gece devam edecek.