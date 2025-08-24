Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Kültür ve Sanat Festivali, beşinci gününde Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun zengin kültürünü Sakaryalılarla buluşturdu. Millet Bahçesi’nde gerçekleşen etkinlik, renkli görüntülere sahne oldu.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Millet Bahçesi’nde düzenlenen Sakarya Kültür Sanat Festivali kapsamında Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun zengin kültürü Sakaryalılar ile buluştu. Yöresel oyunlar, yöresel tatlar ve Elif Kayacan konseriyle unutulmaz bir gece yaşandı.

Festival alanında kurulan stantlarda, bölgeye özgü yöresel lezzetler ziyaretçilere sunuldu. Kebaptan içli köfteye, çiğ köfteden tatlılara kadar birçok yöresel tat, katılımcıların beğenisine sunulurken, vatandaşlar bu eşsiz lezzetleri tatma fırsatı buldu.Aynı zamanda etkinlik boyunca Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya ait türküler ve ağıtlar seslendirildi. Katılımcılar, müziğin ritmiyle unutulmaz anlar yaşadı.

ELİF KAYACAN RÜZGÂRI ESTİ

Gecenin en çok ilgi gören anı ise Türk Halk Müziği sanatçısı Elif Kayacan’ın sahne performansı oldu. Kayacan’ın hem duygusal hem de hareketli türkülerle oluşturduğu atmosfer, dinleyicilere coşkulu anlar yaşattı. Hareketli parçalar eşliğinde halay çeken vatandaşlar, gece boyunca eğlencenin tadını çıkardı.

Etkinliğin bir diğer dikkat çeken bölümü ise bölgeye özgü sıra gecesi oldu. Sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen bu geleneksel etkinlikte katılımcılar, yöresel müzikler eşliğinde eğlendi, kültürel bir deneyim yaşadı. Sıra gecesi sırasında yoğrulan çiğ köfte ve söylenen türküler, geceye renk kattı.