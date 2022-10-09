Beykoz Belediyesinin geleneksel hale getirdiği,Tarihi Beykoz Çayırı’nda Hemşeri Derneklerini bir araya getiriyor.Cumartesi akşamı Bayburtlular programında Bayburtlu Sanatçı Devran sahne aldı.

Anadolu’nun gelenek ve göreneklerinin tanıtıldığı Programda Cumartesi akşamı Bayburt tanıtıldı.

Festival alanında kurulan Bayburt standını hemşerilerimiz ziyaret etti. Beykoz Bayburtlular sosyal yardımlaşma derneği Başkanı Salih Kılıç Her yıl düzenlenen Beykoz Çayır Festivali’nde bu yılda Bayburt Derneği olarak katılım sağladıklarını belirtti.

Stantta Bayburt yöresel ürünlerinin tanıtılmasını sağladık dedi.Başkan Kılıç bu tür etkinliklerde en azından birbirlerini göremeyen hemşerilerimiz bir araya geliyoruz.

Programda Standın kurulması ve etkinlikte yönetim kurulu üyelerine ve katılım sağlayan hemşerilerimize teşekkür ediyorum dedi.

8 Eklim Cumartesi akşamı 19.30’da Bayburt Sanatçı Devranın konseriyle güzel bir akşam yaşatıldı.

Beykoz’daki 19 yöre derneğinin katılımıyla, Anadolu’ya özgü kültür ve eğlencelerin sergilendiği programda otizm için farkındalık oluşturuldu.

Beykoz Erzurumlular Derneği, Beykoz Sivaslılar Derneği, Beykoz Samsunlular Derneği, Beykoz Çankırılılar Derneği, Beykoz Artvinliler Derneği, Beykoz Batumlular Derneği, Sinop İli ve İlçeleri Kültür ve Dayanışma Derneği, Kastamonulular Dayanışma Derneği, Beykozlu Giresunlular Derneği, Beykoz Gümüşhaneliler Derneği, Beykozlu Trabzonlular Derneği, Beykoz Rizeliler Derneği, Beykoz Doğu Karadenizliler Derneği, Ardahanlılar Derneği, Kars Ardahan Iğdırlılar Derneği, Beykoz Bayburtlular Derneği, Beykoz Trakyalılar Derneği, Beykoz Ordulular Derneği, Beykoz Tokatlılar Derneği katılım sağladı.

Tarihi Beykoz Çayırı'nda hemşeriler buluştu yöre dernekleri, halk dansları gösterileri, özgün el sanatları, gelenek ve görenekleri ve kültürlerini sergilendi.

Renkli gösterilerin oluştuğu festivalde her akşam ünlü ve özgün sanatçılar da konser verdiler.

Beykozluları birlik ve dayanışma duygularıyla bir araya getiren Tarihi Beykoz Çayır Festivali’nde çocuklar gönüllerince eğlendi. Ayrıca ilçe sakinlerine yönelik Tarihi Beykoz Çayırı'nın çevresinde kurulan stantlarda yöresel ürünlerin tanıtımı, satışı ve sunumu yapıldı.