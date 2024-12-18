Anadolu’nun zengin kültürel mirasını görünür kılmak amacıyla Baksı Kültür Sanat Vakfı tarafından Doğan Holding’in desteğiyle gerçekleştirilen Anadolu Ödülleri, bu yıl beşinci kez düzenlendi. 2024’te “Yeniyi Aramak” temasıyla öne çıkan etkinlik, moderniteyle şekillenen toplumsal, bireysel ve politik dönüşümlere odaklandı.

Farklı disiplinlerde verilen ödüller, Anadolu’nun tarihinden aldığı ilhamla yenilikçi kurum ve oluşumları onurlandırdı. Ödül töreninde, “Doğan Değer Ödülü” ve sanat dünyasının önde gelen isimlerine verilen “Onur Ödülü” de sahiplerini buldu.

2024 Anadolu Ödülleri Kazananlar

Mimarlık: Mimarlar Derneği 1927

Cumhuriyet’in ilanından üç yıl sonra kurulan dernek, mimarlık kültürünü topluma yayma misyonuyla ödüle layık görüldü.

Görsel Sanatlar: Mardin Bienali & Mardin Sinema Derneği

Mardin’in mimari ve sanatsal birikimine sağladığı katkılar nedeniyle ödüllendirildi.

Sinema: Film Yönetmenleri Derneği

Kadın ağırlıklı yeni yönetim kuruluyla geleneksel yapısını yenileyen dernek, çağdaş etkinlikleriyle dikkat çekti.

Müzik: Erdal Erzincan Gezici Bağlama Atölyesi

Bağlama sanatını sürdürme çabasıyla müzik alanında ödüle değer bulundu.