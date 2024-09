Events Across Turkey, main projesi Istanbul Nıght Flıght kapsamında 10. sezonunda ülkemizin en önemli sanatçılarından Gökhan Türkmen ve An Epic Symphony projesiyle Özgür Sevinç yönetiminde Night Flight Symphony Orchestra & Choir Bursalı müzikseverle buluşacak.BURSA (İGFA) - Şarkıları ve sahnesiyle son dönemin adından en fazla söz ettiren isimlerinden biri olan Gökhan Türkmen, An Epic Symphony projesiyle Özgür Sevinç yönetiminde Night Flight Symphony Orchestra & Choir bu akşam Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda Bursalı dinleyenleriyle buluşmaya hazırlanıyor.

Ustalık döneminin en parlak zamanlarını yaşayan , kendi besteleriyle varlığını korumayı başardığı diskografisinin en parlak eserlerinden oluşan seçkin bir repertuvarla sevenlerine unutulmaz bir müzik şöleni yaşatan Türkmen, Bitmesin, Sen İstanbulsun Buram Buram, Bal, Mahşer, Büyük İnsan, Durum Leyla, Taş, Çatı Katı, Lafügüzaf, Aşk Lazım gibi geniş kitlelere ulaşan parçalarıyla da izleyenlerin kalplerine dokunacak.