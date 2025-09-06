Trabzon Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret eden Ampute Milli Futbol Takımı, Başkan Vekilleri Faruk Kanca ve Ahmet Yüksel Gülay tarafından ağırlandı.TRABZON (İGFA) - Ampute Uluslar Ligi karşılaşmaları için Trabzon’da bulunan Ampute Milli Futbol Takımı, Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti. Başkan Vekilleri Faruk Kanca ve Ahmet Yüksel Gülay'ın ağırladığı ekipte, A Milli Takım Koordinatörü Faruk Kuduban, A Milli Takım Teknik Direktörü İsmail Temiz, oyuncular ve teknik heyet yer aldı.

HER ZAMAN YANINIZDAYIZ

Gözden kaçırmayın Antalya'da Ayak Tenisi Turnuvası sona erdi

Milli sporculara başarılar dileyen Başkan Vekili Kanca, “Sizlerin başarıları ile gururlanıyoruz. Ülke olarak her zaman yanınızda olmaya devam edeceğiz. Başkanımız Ahmet Metin Genç’in sizlere selamı var. Sizleri konuk etmekten dolayı çok mutluyuz. Şehrimize hoş geldiniz” diye konuştu. Başkan Vekili Gülay da, başarı dileklerini ilettiği sporculara, "Muhteşem bir iş yapıyorsunuz. Doğuştan ya da sonradan uzuv kaybı olan binlerce insana, azmin engel tanımayacağını kanıtlıyorsunuz. Hepinizi gönülden kutluyorum" dedi. Milli Takım oyuncuları ise Trabzon’da olmaktan ve gördükleri ilgiden büyük mutluluk duyduklarını ifade ettiler.