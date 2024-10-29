Amerika Birleşik Devletleri’nde, Amerika Türk Kadınlar Birliği (ATKB) öncülüğünde düzenlenen "Cumhuriyet Bayramı etkinliği", Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. yıl dönümünü kutlamak amacıyla ATKBY'ye bağlı New York Atatürk Okulu'nda gerçekleştirildi.abdpost.com / ABD (İGFA) - ABD'deki etkinlik Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları için yapılan saygı duruşu ile başladı. Ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla kutlamalara geçildi. New York Atatürk Okulu'nda eğitim gören öğrenciler, halk oyunları performansı sergileyerek izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Ayrıca, şiir okuma etkinliği de düzenlendi, çocukların coşkusu salondaki herkesi etkiledi.

Etkinliğe, öğrenci aileleri ve Türk Amerikan toplumundan çok sayıda vatandaşın yanı sıra New York Başkonsolosu Reyhan Özgür'ü temsilen Başkonsolos Yardımcısı Batuhan Çelikkalender de katılırken, NYPD’de görev yapan Türk polisleri de kutlamalara katkıda bulundu.

New York Başkonsolosluğu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Cumhuriyetimizin istikbali ve teminatı genç nesillerimizin coşkusunu paylaşmaktan memnuniyet duyduk" ifadelerini kullandı. Amerika Türk Kadınlar Birliği de, etkinliğe katılan tüm misafirlere ve etkinliği hazırlayan öğretmenlere teşekkür etti. Birlik yönetimi yaptığı paylaşımda, "Cumhuriyetimizin 101. yılını büyük bir coşku ve gururla kutladık! Başkonsolos Muavini Batuhan Çelikkalender ve NYPD’de görev yapan Türk polislerine yürekten teşekkür ederiz" ifadelerine yer verdi.