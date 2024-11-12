Altınay Savunma Teknolojileri, 9 aylık bilançosunu açıkladı. Buna göre şirket, 1,1 milyar lira hasılat elde ederken net karını ise 212,5 milyon liraya çıkardı.ANKARA (İGFA) - Altınay Savunma Teknolojileri, bu yılın 9 aylık dönemine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı.

KAP (Kamuyu Aydınlatma Platformu) üzerinden duyurduğu 1 Ocak-30 Eylül 2024 dönemine ilişkin finansal verilere göre 1,1 milyar TL ciro elden eden şirket, net karını ise 212,5 milyon TL’ye ulaştırdı.

Altınay Savunma Teknolojileri Genel Müdürü Z. Burak Mercan, Türkiye’nin savunma endüstrisi içinde teknolojiyi tasarlayan, geliştiren, üreten ve hatta ihraç eden bir konuma sahip olduklarını belirtti.

Kara, deniz ve hava platformlarına yönelik yerli ve milli savunma sistemleri geliştirdiklerini belirten Mercan, "Türkiye’nin en önemli projelerinde yer alıyoruz. Aralarında KAAN, Hürkuş olmak üzere milli projelerimizde aktif rol aldığımız gibi sağladığımız katkıları artıracak şekilde yatırımlarımıza da hız veriyoruz. Mayıs ayında gerçekleştirdiğimiz halka arzla birlikte hem Türkiye hem de küreselde büyüme vizyonumuz doğrultusunda etki alanımızı giderek genişletiyoruz. Bu büyüme vizyonu ile attığımız adımlar finansal verilerimize de pozitif yansıyor” diye konuştu.

Mercan, 2024 yılının son çeyreğine güçlü bir performansla girdiklerini kaydederek, "Elde ettiğimiz bu başarı, şirketimizin güçlü temelini ve ileriye dönük büyüme potansiyelimizi vurguluyor. Bunun yanı sıra yeni zirvelere ulaşma kararlılığımızı da pekiştiriyor" dedi.