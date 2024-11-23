DEVA Partisi lideri Ali Babacan, hükümetin 'kamudaki tasarruf önlemleri'ne karşı gerçekleştirilen Azerbaycan ziyaretini eleştirdi.ANKARA (İGFA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenen BM İklim Konferansı’na (COP29) Türkiye’den bin 862 kişi katıldığını belirterek, “Nerede tasarruf tedbirleri?” ifadesini kullandı.

Ali Babacan, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda şunları söyledi: “Azerbaycan'ın ev sahipliği yaptığı COP29’a Türkiye'den 1862 kişi katılmış. Bu kadar kişinin masrafını kim karşıladı? Nerede tasarruf tedbirleri?”