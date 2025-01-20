Bağcılar Belediyesi Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Kültür Merkezinde düzenlenen Kardeş Köy birlik gecesinde Bayburtlu sanatçılar, Sezai, Turan Ali ve Naim Coşkun sahne aldı

Birlik gecesinde geceye sponsor olanlara plaket takdim edildi. Bayburt Kültür ve Yardım Derneği genel Başkanı Hicabi Durmuş ve Bayburt Eğitim kültür ve Hizmet Vakfı Başkanı Yetgin çavdar selamlama konuşması yaptılar.

Birlik gecesine Bayburt Kültür ve yardım Derneği Genel Başkanı Hicabi Durmuş,Bayburt Eğitim Kültür ve Hizmet Vakfı Başkanı Yetgin Çavdar,Bağcılar Belediyesi Başkan yardımcısı Fatih Sarıaslan, CHP ilçe Başkanı Caner Salma , CHP Bahçelievler İlçe Başkan Yardımcısı Münİr Dastan ,AK Parti Bağcılar İlçe Başkan yardımcısı Alaattin Altuntaş, CHP Meclis Üyesi Asef Ateş, ve Bahçelievler Meclis Üyesi Erhan Kazel,Bağcılar Belediye Ulaşım hizmetleri Müdürü Nejdet Akbulut,Köy Dernek Başkanları ,Alapelit ve Ozan köylüleri ve Hemşerilerimiz katıldı.

Gece sanatçıların söylediği türküler ve folklor ekibinin gösterileriyle son buldu.