Sakarya Millî Eğitim Müdürlüğünce hayata geçirilen "Akran Dayanışması" projesiyle öğrenciler, örnek davranış modellerine yönlendirilerek akran zorbalığının eğitim hayatındaki olumsuz etkilerinin önüne geçiliyor.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Millî Eğitim Müdürlüğünce bir yıldır sürdürülen projeyle, öğrenciler arasında akran dayanışması ve iş birliğinin artırılması, empati duyguları geliştirerek aynı yaştaki çocuklar arasında hoşgörünün yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Proje kapsamında, akran zorbalığıyla ilgili farkındalık kazandırmak ve öğrencilerin birbirleriyle ilgili olumlu düşüncelerini ön plana çıkarmak için okullarda çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Mithat Şahin, akran zorbalığının okul öncesinden ortaöğretime kadar tüm eğitim kademelerinde görülen büyük bir problem olduğunu, buna karşı okuldaki eğitimcilerle geliştirdikleri "akran nezaketi" çalışmasını uygulamaya başladıklarını anlattı.

Milli Eğitim Bakanlığı remsi inernet sitesinde yer alan haberde iyi ve örnek davranışlara odaklanarak öğrencilerin birbirlerini desteklemelerini amaçladıklarını aktaran Şahin, "Özellikle bu seneki öğrencilerimizin davranışlarından son derece memnunum. Disiplin olayları aza inmiştir ve çok az vaka görülmektedir. Bu konuda öğrencilerimle gurur duyuyorum. Projenin öğrenciler üzerinde büyük katkısı olmuştur." dedi.