Kış aylarının sert soğuklarıyla bilinen Akkuş’ta tarihi bir gün yaşandı. Yıllardır soba ile ısınan ilçe sakinleri Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in girişimleriyle doğalgaz konforuna kavuştu.ORDU (İGFA) - Kış aylarının sert soğuklarıyla bilinen Akkuş’ta tarihi bir gün yaşandı. Yıllardır soba ile ısınan ilçe sakinleri Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in girişimleriyle doğalgaz konforuna kavuştu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olarak görev yapmasının avantajını kullanarak 6 yılda 9. ilçeyi doğalgaz konforuna kavuşturan Başkan Güler, Akkuşlulara seslenerek, “Artık hanım kardeşlerimiz kömür odun taşımayacak. Allah hayırlı etsin. Allah bugünlerimizi aratmasın, ağzımızın tadını bozmasın” dedi.

“SİZLERLE DOĞALGAZI BULUŞTURDUK, ALLAH HAYIRLI ETSİN”

Doğalgaz açılış töreninde konuşan Başkan Güler, Ordu’da yıllar öncesinde hayal bile edilemeyen doğalgazın bugün Akkuş ilçesine kadar taşındığını ifade etti.

1994 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde susuzluktan ve hava kirliliğinden kırılan, çöplerin dağ gibi yığılıp patladığı, benzin istasyonu gibi su istasyonlarının olduğu İstanbul’u Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile doğalgaz ile buluşturduklarını anlatan Başkan Güler, “Biz o zamanlar doğalgaz ile buluştuk. Ben de hasbelkader doğalgazın başındaydım. Sene 1994’tü. Sonra seneler geçti, Enerji Bakanı oldum. Dağları, tepeleri aşarak Ordu’ya doğalgazı getirdik. Bu Ordu’da hayal deniliyordu. Biz bu çalışmayı en az 15 sene önceye çektik. İktidar olmak budur. Dünya liderinin başkanlığında, belli politikalarla milim milim işleyerek buralara kadar geldik. Şimdi de Akkuş’a geldik. Aslında 20’ye 20 kuralı var. 20 km yakınında olacak, 20 bin nüfusu olacak. Biz bunların hepsini alt üst ettik ve sizlerle doğalgazı buluşturduk. Artık hanım kardeşlerimiz kömür taşımayacak. Allah hayırlı etsin. Allah bugünlerimizi aratmasın, ağzımızın tadını bozmasın” diye konuştu.

İSA DEMİRCİ’DEN BAŞKAN GÜLER’E TEŞEKKÜR

Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci ise ilçeye getirilen doğalgazda emeği olan Başkan Güler’e teşekkür etti. Belediye Başkanı Demirci şöyle konuştu:

“Ormanlarımız kurtulacak, havamız kirlenmeyecek. Yeşil Akkuş’umuz da daha güzel günler bizi bekliyor. Verdiğimiz sözleri tutuyoruz, siz bu hizmetlere layık insanlarsınız. Akkuş’umuzda diğer ilçelerimizde olduğu gibi doğalgaz ile ısınacağız. Bizim yaşımız kadar, bu devlete hizmet etmiş bir büyüğümüz Bakanımız, Büyükşehir Belediye Başkanımız var. Allah ona sağlık, sıhhat ve hayırlı ömür versin. Yine partimizin, takımımızın kaptanı il başkanımızdan da Allah razı olsun. Doğalgazımız hayırlı olsun. Akkuş’a bu zamana kadar hizmetleri için Sayın Bakanımız, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum.”

TÖRENLE HİZMETE ALINDI

Konuşmaların ardından abonelere ilk doğalgazın verilmesine başlandı. Açılış sırasında büyük sevinç ve coşku yaşandı.

İlk etapta Akkuş ilçesinin merkezi yerlerine verilen doğalgaz akışının yapılacak bağlantılar ve abonelikler ile ilerleyen günlerde tüm ilçe geneline verilmesi hedefleniyor.

Akkuş’taki törene Akkuş Kaymakamı Mustafa Özhan, Ak Parti Sosyal Politikalar Başkan Yardımcısı Samet Özdemir, AK Parti İl Başkanı Selman Altaş, AKSA Doğalgaz Ordu-Giresun Bölge Müdürü Doğan Gürler, protokol mensupları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

DOĞALGAZ KONFORUNU YAŞAYAN İLÇE SAYISI 12 OLDU

Öte yandan Başkan Güler’in girişimleri ile doğalgaz konforunu yaşayan ilçeler ise Altınordu, Ünye, Fatsa, Gülyalı, Kabadüz, Gölköy, Gürgentepe, Perşembe, Kumru, Korgan, Aybastı ve son olarak Akkuş oldu.