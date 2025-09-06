Bursa Osmangazi Belediyesi gençleri girişimciliğe teşvik etmek için başarılı girişimcilerle gençleri düzenlediği söyleşilerle bir araya getiriyor.BURSA (İGFA) - Genç nesillerin iş hayatında başarılı olması için çalışmalar yapan Bursa Osmangazi Belediyesi, düzenlediği “Girişimci Kafası” söyleşileri ile iş hayatında sıfırdan başlayarak büyük başarılar elde etmiş girişimcileri gençlerle bir araya getirerek gençlerin ufkunu açıyor. Osmangazi Belediyesi Gençlik ve Girişimcilik Merkezi’nde düzenlenen buluşmaların bir yenisi gerçekleşti. Düzenli olarak gerçekleştirilen ‘Girişimci Kafası’ söyleşilerinin bu haftaki konuğu Ottonom Mühendislik Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Özcan, oldu. Başarılı iş adamı Özcan, düzenlenen söyleşide başarı hikayesini ve iş hayatındaki tecrübelerini gençlerle paylaştı.

OSMANGAZİ BELEDİYESİ’NİN SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ ÇOK GÜZEL

Güzel bir etkinlikte bir araya geldiklerini ifade eden Ottonom Mühendislik Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Güneş, Girişimci ruhlu insanlara, gençlere ve kendini genç hissedenlere yol göstermek için geldim. Bende heyecanlıyım burada heyecanlı insanlarla karşılaştım, Osmangazi Belediyesi'nin bu tür bir sosyal sorumluluk projesini yapıyor olması çok güzel Başkanımız Erkan Aydın'a böyle bir ortam oluşturduğu için teşekkür ediyorum. Ben 2016 yılında bizimde artık yerli bir mühendislik firmamız olmalı, tüm dünyaya Türk mühendisliğini göstermeliyiz diyerek Ottonom Mühendislik Firmasını kurdum.

Ben gençken Jım Carrey’ın Yesman filmini çok severdim. Herkese evet demeye başladım. Her evet dediğim firmaya Bursa'da ekip kurdum, kurduğum ekiplerle çalışmaya başladım. Önemli olan proje süreçlerini geliştirip başlatmaktı. Sonra bir baktım bizim pek çok işimiz olmuş büyümeye ve bir çok dalda da artmaya başladık. Bunların hepsinin ayrı bir ismi olması lazım dedim. Yerli firmalar ve girişimciler teknoloji ve mühendislikte alakalı bir şey yapmak ve öğrenmek istiyorsa yerli bir firmada yakın olduğu kişilerle bunu öğrenmeli ve kendini ispat edip standartlarını geliştirerek ondan sonrada ihracata açılmalı" dedi.