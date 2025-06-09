Antalya’da Muratpaşa Belediyesi, bu yıl içinde hayatını kaybeden Türk müziğinin iki önemli temsilcisi Edip Akbayram ve Volkan Konak’ın isimlerini ilçede iki ayrı parkta yaşatacak.ANTALYA (İGFA) - Muratpaşa Belediyesi, sanat dünyasında derin izler bırakan iki usta ismi ilçede yaşatmak için anlamlı bir karar aldı.

Belediye Meclisi’nin kararıyla, mart ayında hayatını kaybeden Türk müziğinin iki önemli ismi Edip Akbayram ve Volkan Konak’ın isimleri Muratpaşa’da iki ayrı parka verildi.

Çağlayan Mahallesi 2028, 2029, 2031 ve 2033 sokaklarının kesişiminde yer alan, içinde basketbol ve futbol sahaları bulunan 6 bin 62 metrekarelik park, “Edip Akbayram Parkı” oldu.

Ermenek Mahallesi Sinem, Gökalp ve 52. sokakların kesişiminde yer alan, çocuk oyun grubu ve spor alanlarının bulunduğu 2 bin metrekarelik parka ise “Kuzeyin Oğlu Volkan Konak Parkı” adı verildi.