Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, ETİ Maden’in 2024 yılında 900 milyon dolar net kârla Türkiye’nin kamu ve özel sektör arasında kâr rekortmeni olduğunu duyurdu.ANKARA (İGFA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ETİ Maden’in 2024 yılında Türkiye’nin kamu ve özel sektör şirketleri arasında 900 milyon dolarlık net kârla en çok kâr eden kuruluş olduğunu açıkladı.

Bakan Bayraktar, “Türkiye için tarih yazmaya devam” diyerek bu başarının ülke ekonomisi için önemine vurgu yaptı.

Türkiye için tarih yazmaya devam???????? 2024 Kamu-Özel sektörün kâr rekortmeni 900 milyon dolar ile ETİ Maden oldu. pic.twitter.com/dkFNRCaDZI— Alparslan Bayraktar (@aBayraktar1) June 8, 2025

Bakan Bayraktar’ın paylaşımı, ETİ Maden’in Türkiye ekonomisine sağladığı katkıyı bir kez daha gözler önüne serdi.