Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde AK Parti Gençlik Kolları’nda görev değişimi yaşandı. Görevinden ayrılan önceki Başkan Mehmet Kiraz’ın yerine, yapılan değerlendirmeler sonucunda Hasan Keteci ilçe başkanı olarak atandı.Pazaryeri Gündem (BİLECİK İGFA)

AK Parti teşkilatında gençlik çalışmalarının daha da güçlenerek devam edeceğini vurgulayan Bilecik Pazaryeri Gençlik Kolları'nın yeni başkanı Hasan Keteci, birlik ve beraberlik içinde çalışacaklarını ifade etti. Parti yönetimi ise Keteci’ye yeni görevinde başarılar diledi.

Pazaryeri’nde gençlerin sesi olmaya devam edecek olan AK Parti Gençlik Kolları, yeni dönemde projeleri ve etkinlikleriyle ilçe gençliğine hitap etmeyi sürdürecek.