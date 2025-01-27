AK Parti Bayburt İl Gençlik Kolları, Miraç Kandili münasebetiyle program düzenledi. Kur-an’ı Kerim Tilavetiyle başlayan program İlahi ezgileriyle devam etti ve ardından ünlü programcı Dursun Ali Erzincanlı sahne alarak birbirinden güzel şiirlerini sohbet ortamında gerçekleştirdi.
İl Gençlik Kolları Başkanı Batuhan Tataroğlu’nun açılış konuşmalarıyla başlayan programda, Belediye Başkanı Mete Memiş, AK Parti Bayburt İl Başkanı Turgut Çalışkan ve Milletvekili Prof. Dr. Orhan Ateş’te söz alarak katılımcıların kandillerini tebrik ederek selamlama konuşmaları gerçekleştirdiler.
Çoruh Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa, Bayburt Milletvekili Prof. Dr. Sayın Orhan Ateş, Bayburt Belediye Başkanı Sayın Mete Memiş, Ak Parti Bayburt İl Başkanı Turgut Çalışkan, Bayburt İl Genel Meclisi Başkanı Hüseyin Şahin, AK Parti Bayburt Merkez İlçe Başkanı Ebubekir Bulunmaz, Kadın Kolları Başkanı Elif Çil, Gençlik Kolları Başkanı Batuhan Tataroğlu, Belediye Meclis Üyelerimiz, Stk temsilcileri ile vatandaşlarımız katıldı.