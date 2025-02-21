Aile hekimliği sistemine kayıtlı nüfusun farklı bir ilde ikamet etmesi durumunda, isteyenlere 1 ay içinde aile hekimini değiştirebilme imkanı tanınacak. Değişikliğe gidilen Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.ANKARA (İGFA) - Sağlık Bakanlığı, "Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği'nde değişikliğe gitti.

Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan değişiklikle birlikte, aile hekimi başına düşen nüfusun azaltılması için yeni aile sağlığı merkezleri ve aile hekimliği birimleri planlanırken, yeni açılan aile hekimliklerine nüfusun aktarılabilmesinin de önü açıldı.

Aile hekimliği sistemine kayıtlı nüfusun farklı bir ilde ikamet etmesi durumunda, aile hekimliği değişikliği artık daha kolay yapılabilecek.

Bu kapsamda isteyen vatandaşlara 1 ay içinde aile hekimini değiştirebilme imkanı tanınacak.

Daha önce 4 bin olan kayıtlı nüfusun, "Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile 3 bin 500'e düşmesi sonucu bu sayının üstünde olan nüfus, il sağlık müdürlüklerindeki komisyonca yoğunluğun daha az olduğu yeni açılan aile hekimliği birimlerine aktarılabilecek.

Söz konusu değişiklik yönetmeliğine ulaşmak için tıklayabilirsiniz