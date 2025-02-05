Kültür ve Turizm Bakanlığı Geleneksel Türk El Sanatları Sanatkarı Ahmet Münir Ayva ile İnegöl Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kurslarında eğitim verdiği kursiyerlerinin hazırladığı “Ahşap ve Biz” isimli oyma ve kakma sergisi İnegöl Kent Müzesinde açıldı. 98 parça eserin yer aldığı sergi 25 Şubat tarihine kadar müzede ziyaretçilerini ağırlayacak.BURSA (İGFA) - Bursa İnegöl Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kurslarında (İNESMEK) ahşap oyma ve kakma sanatı kursunda eğitim veren Kültür ve Turizm Bakanlığı Geleneksel Türk El Sanatları Sanatkarı Ahmet Münir Ayva ile kursiyerleri, “Ahşap ve Biz” isimli özel bir sergi hazırladı. 66 adet oyma ve 32 adet kakma eserin yer aldığı sergi, bugün düzenlenen törenle kapılarını ziyaretçilerine açtı. İnegöl protokolünün de katıldığı sergi açılışında eserleri hazırlayan kursiyerler ve sanatseverler hazır bulundu.

98 ESER GÖRÜCÜYE ÇIKIYOR

Sergi açılışında konuşan Kültür ve Turizm Bakanlığı Geleneksel Türk El Sanatları Sanatkarı ve İNESMEK usta öğreticisi Ahmet Münir Ayva, “Uzun bir aradan sonra İNESMEK bünyesinde eğitim gören kursiyerlerimle birlikte Kent Müzemizde sergi açmanın heyecan ve mutluluğunu yaşıyorum. Pandemi süresince kurs faaliyetlerimiz devam etmişti fakat yaptığımız eserleri sergileyemedik. Sanatçının yeni eser üretmedeki en büyük motivasyon kaynağı, şüphesiz yaptığı sanat eserleridir. Sergimizde benim ve kursiyerlerimin yapmış olduğu 66 adet oyma ve 32 adet kakma eser bulunmaktadır. Bu vesileyle her zaman yanımızda olan ve bizlerden desteklerini esirgemeyen Belediye Başkanımıza, İnegöl Belediyesi Kültür Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum” dedi.

ŞEHİRLER, İÇERİSİNDEKİ İNSANLARIN KATKILARIYLA MARKALAŞIR

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ise “Bugün çok değerli sanatçımız Ahmet Münir Ayva hocamızın ve kursiyerlerinin eserlerinin yer aldığı sergimizin açılışı için bir aradayız. Burada olduğumuz için çok mutluyum. Bizler sanata, sanatçıya, kültüre, eğitime, spora önem veren bir kuruluşuz. Bunun çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Şehrimizdeki değerlerin keşfedilmesi ve gelişmesi adına onlara zemin hazırlamak istiyoruz. Eğer şehirler marka olacaksa, içindeki insanların katkılarıyla marka olacaklar. İnegöl’ün de bu manada önemli değerleri, sanatçıları var. Ahmet hocamız da bunlardan bir tanesi. Bizlere her zaman güç kattılar. Kendilerine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

KÜLTÜR VE SANAT ETKİNLİKLERİ ARTARAK DEVAM EDECEK

Kültür ve sanat etkinliklerinin artarak süreceğini de işaret eden Başkan Taban, “Bu dönem kültür ve sanata dair bu tür organizasyonları daha da arttırarak sürdüreceğiz. Bugün Ahşap ve Biz sergisini açıyoruz. Daha önce Kent Müzemizde 171 sergi yaptık. Bugün 172’nci sergimizi bugün açıyoruz. İnşallah yenilerini eklemek nasip olsun. 98 eser bu sergide yer alıyor. 25 Şubat tarihine kadar da açık kalacak. Bu vesileyle vatandaşlarımızı da sergiye gezme noktasında davet ediyorum” ifadelerinde bulundu.

Konuşmaların ardından kurdele kesimiyle sergi açılışı gerçekleştirildi. Ardından davetliler 98 parça eserin yer aldığı sergiyi gezerek eserleri ilgiyle inceledi. Yapılan eserler büyük beğeni topladı.