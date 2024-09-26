23-29 Eylül 2024 tarihleri arasında bir dizi etkinlikle kutlanan Ahilik Haftası kapsamında Saray Bahçesi’nde program düzenlendi.

Programda yaptığı konuşmada ahilik kültürünün geçmişten günümüze öneminin her zaman devam ettirdiğini söyleyen Belediye Başkanı Mete Memiş, “Anadolu’da 13. yüzyılda Hacı Bektaş Veli’nin isteği ile Ahi Evran’a kurdurulan bu teşkilatın Türk ekonomik hayatının, Türk sosyal hayatının, Türk iktisadının gelişmesinde çok önemli bir rolü olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu teşkilatın değerlerini ve temellerini geriye doğru götürdüğümüzde Kur’an ve sünnete kendini bulan ahlak ve dürüstlük ilkesini esas alıp Türk ekonomik hayatını 13. asırda şekillendirmiştir.

Bugün birçok kavram var; tüketici, üretici, alışveriş, fahiş fiyatla satış, eskilerin ihtikâr dediği malların saklanması gibi ticari hayatta aklımıza gelen bütün söylemler o gün ifade edilmiş Anadolu Selçuklularla başlamış ve Osmanlı’da ticari meslek hayatının en zirve şekilde yaşanmasını sağlamışlardır. Bu teşkilat bir tarafıyla meslek kuruluşu bir tarafıyla ahlak kuruluşudur. İlişkilerini hem mesleki olarak hem de ahlaki olarak yönetebilmişlerdir. Bu teşkilat hak etmeyene hiçbir şeyin verilmediği yerdir. Yani çırak kalfa olmayacak ise birilerinin tavassutu ile kalfa yapılmamış, kalfa usta olamayacaksa birilerinin istemesi ile usta yapılmamıştır. Bu da meslek gruplarındaki ehliyet ve niteliği zirveye taşıyabilmiştir.

Bir esnaf teşkilatında, bir esnafın yanında çalışan herkes bilmiştir ki benim bu meslekte yükselebilmem için tek bir şart vardır. Ahlaklı olmak, prensipli olmak, düzgün olmak ve bu mesleği hak etmiş olmak. Bugün tam da en çok ihtiyaç duyduğumuz temel prensip budur. Tanışıklığın değil, birilerinin demesiyle değil, niteliğin esasa alınıp ehliyetli olanların meslek kuruluşlarında görevlendirilmesi. Bugün nitelikli esnaf ve sanatkârı yetiştirebilmemiz için mesleki ve teknik eğitimin en iyi şekilde değerlendirilmesi, mesleki ve teknik eğitim veren okullarda okuyan talebelerimizin esnaf teşkilatları ile ilişkilerinin kurulması ve bunların Türk ekonomik hayatına kazandırılması. Türkiye için en önemli meselelerden biridir.” İfadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından “Şu Koca Devranda Bir Ahi Evran” isimli tiyatro oyununun sahnelenmesinin ardından esnaflardan oluşan bar ekibi halk oyunları gösterisi sundu. Program Samet Erdaş tarafından sergilenen Ahi Evran’ın Öğütleri isimli tek kişilik gösteri ve İlin Ahisi, İlin Kalfası ile İlin Çırağına hediyelerinin sunumunun ardından sona erdi. Program sonunda katılımcılara ve vatandaşlara Ahilik Pilavı ikam edildi.