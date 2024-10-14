TÜİK'in açıkladığı Ağustos ayı verilerine göre Süt ve Süt Ürünleri Üretimi'nde ticari süt işletmelerince 934 bin 396 ton inek sütü toplandı.ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu, Süt ve Süt Ürünleri Üretimi'ne yönelik Ağustos ayı verilerini açıkladı.

Ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü miktarı, Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,5 arttı, Ocak-Ağustos döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9,3 arttı.

Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, inek peyniri üretimi yüzde 8,7 artarken, ayran üretimi yüzde 10,5 arttı, yoğurt üretimi yüzde 0,6 azaldı. İstatistiki verilerde içme sütü üretimi yüzde 9,7, tereyağı üretimi ise yüzde 20,2 oranında arttı.

Ocak-Ağustos döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre, inek peyniri üretimi yüzde 5,5 arttı, ayran üretimi yüzde 13,5 arttı, yoğurt üretimi yüzde 8,0 arttı, içme sütü üretimi yüzde 3,5 arttı, tereyağı üretimi yüzde 11,7 arttı.

Öte yandan Bir önceki ay 938 bin 573 ton olan ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı Ağustos ayında yüzde 0,4 oranında azalarak 934 bin 396 ton olurken, yine bir önceki ay 106 bin 696 ton olan içme sütü üretimi Ağustos ayında yüzde 17,0 oranında artarak 124 bin 876 ton olarak gerçekleşti.