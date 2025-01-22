Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın tutuklanmasına tepki göstererek, tutuklamanın kamu vicdanını zedelediğini ve hukuka riayet edilmesi gerektiğini vurguladı.ANKARA (İGFA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın tutuklanmasının ardından, Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Devletin hukuka riayet etmesinin öncelikli sorumluluk olduğunu belirten Ağıralioğlu, Özdağ’ın tutuklanmasının kamu vicdanını zedelediğini belirterek, tutuklama yerine alternatif adli kontrol tedbirlerinin devreye sokulması gerektiğine dikkat çekti.

https://twitter.com/yavuzagiraliog/status/1881961195655037180

Anahtar Partisi Genel Başaknı Yavuz Ağıralioğlu paylaşımında, "Toplumda; ifade hürriyetinin engellendiği, siyasetin hukuk eliyle itiraza ceza, eleştiriye tutuklama sopası gösterdiği kanaati oluşturacak adımlardan uzak durulması gerektiği, izahtan varestedir. İdam cezası onanmış, sonrasında “çıkarılan” lehe yasal düzenlemeler ile ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan bir terör örgütü ele başına dahi, tümüyle hukuka aykırı olarak "umut hakkının" konuşulduğu bir zeminde milletvekiliği yapmış, bir siyasi parti genel başkanına "ümit hakkı" olarak özgürlüğünün kısıtlanmasının kabul edilmesi mümkün değildir. Devleti, adaletle yönetme mesûliyetinin bir gereği olarak; pozitif hukuka uymak, uyarken herkese eşit ve adil olmak, siyasi husumeti yargının dışında tutmak, ifade özgürlüğünün sınırlarını daraltacak adımlardan kaçınmak olmazsa olmaz koşuldur. Herkesi bu sorumlulukla hareket etmeye çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.