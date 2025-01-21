Sakarya, bu yıl 3.sü düzenlenen “Afet Risk Azaltma Proje Yarışması”nda 144 proje arasından 5 proje ile finallere kalarak iddiasını sürdürdü.SAKARYA (İGFA) - Seçici Kurulu Millî Eğitim Bakanlığı, AFAD, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir Teknik Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Acil Destek Vakfı ve TJV temsilcilerinden oluşan jüri değerlendirmesi sonucu; ilkokul kategorisinden Adapazarı Atatürk İlkokulu’ndan danışmanlığını Seher Uçarsu’nun yaptığı 3.sınıf öğrencilerinden İnci Karen Han ve Bengü Liva Han “Risk Avı”; danışmanlığını Şenol Uçarsu’nun yaptığı 3. sınıf öğrencilerinden Şeyma Kayınoğlu “Risko İle Güvende Kal”; danışmanlığını Mesut Fidan’ın yaptığı 3. sınıf öğrencisi Ceren Özkara Yaka “Çiçeğin Afet Halısı”; danışmanlığını Ergül Şahin’in yaptığı 2. sınıf öğrencisi AyzaPazaşoğlu “Bir Bilmece Bir Afet” ve ayrıca ortaokul kategorisinde ise Sakarya Bilim ve Sanat Merkezi’nden danışmanlığını Serkan Aydoğdu’nun yaptığı Hilal Güneş, Sare Eliz Cengiz ve Elif Berra Güner isimli öğrenciler “Sarsıntı Kahramanı” projeleriyle finale kalarak büyük bir başarı gösterdiler.

İnsanlığa Fayda Sağlama Hedefli Projeler Desteklenmeli

İl Millî Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş, 9 Şubat 2025 tarihinde Ankara’da Türk Japon Vakfı Kültür Merkezi’nde derecelerin açıklanacağı ödül töreninde Sakarya’nın beş farklı projeyle temsil edilmesinin anlamlı ve önemli olduğunu vurgulayarak Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’ninçevresine duyarlı ve insanlığa fayda sağlama gayesiyle bilgisini kullanan nesil hedefine ulaştıracak bu tarz projelerin her türlü imkânlarla desteklediklerini ifade etti.