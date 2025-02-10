AFAD Başkanlığı'na atanan Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, şehre veda etti. Vali Pehlivan, sosyal medya hesabından yayımladığı "Arz-ı Veda Mersin" paylaşımında, "Görevler değişir ama dostluk bağı, kardeşlik hukuku değişmez. Kapımız her zaman açıktır" dedi.MERSİN (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Şubat ayı başında Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı görevine atanan Vali Ali Hamza Pehlivan, yaklaşık 3 yıldır yürütmekte olduğu Mersin Valiliği görevinden ayrılırken, veda mesajı yayımladı.

https://twitter.com/MersinValiligi/status/1888892578881245641

Vali Ali Hamza Pehlivan, sosyal medya hesabından da yaptığı paylaşımda, "Arz-ı Veda Mersin" diyerek Mersin'e ve Mersinlililere teşekkür etti.

Mersin'de her alanda artarak devam eden gelişim sürecine katkı sağlamak, çeşitli proje ve faaliyetlerle bu sürece değer katmak gayesiyle kamu hizmetleri çıtasını daha da yukarılara taşımaya gayret ettiklerini belirten Vali Pehlivan, "Akdeniz’in maviliklerinden Toroslar’ın zirvelerinden uzanan coğrafyasıyla binlerce yıldır nice medeniyetlere ev sahipliği yapan, tarihi dokusu, eşsiz doğası, kültürel zenginliği ve misafirperver insanlarıyla, bağrında nice kahramanlar, nice yiğitler, nice marifetli şahsiyetler yetiştiren Mersin’imiz için görev süremiz boyunca hayırlı ve faydalı hizmetler yapabildiysek, sadece görev bağı değil, gönül köprüleri kurabildiysek ne mutlu" dedi.

Görev yaptığı 2 yıl 9 aylık süre boyunca Mersin'le ilgili tüm konularda desteğini esirgemeyen başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere Sayın Bakanlara, Milletvekilleri, Mülki İdare Amirler, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ile Mersinli saygıdeğer hemşerilerimize gösterdikleri teveccüh, ilgi ve desteklerinden dolayı şükranlarını sunan Pehlivan, paylaşımında, "Görevler değişir ama dostluk bağı, kardeşlik hukuku değişmez. Bulunduğumuz her yerde evimizin de gönlümüzün de kapısı sizlere her zaman açıktır. Hepinize sağlık, huzur, hayır ve iyilikler diliyor, sevgiyle saygıyla selamlıyorum" ifadelerini kullandı.