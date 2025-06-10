Antalya’nın Kumluca ilçesine bağlı Adrasan Mahallesi'nde faaliyet gösteren tekneciler, idari uygulamalara yönelik tepkilerini duyurmak için eylem yapmaya hazırlanıyor.Mehmet ŞENTÜRK / ANTALYA (İGFA) - Adrasan Tekneciler Birliği Kooperatifi Başkanı Deniz Şeşen, yaptığı açıklamada, Adrasan’da faaliyet gösteren üç farklı kooperatifin birleşerek 150 üyeye ulaştığını belirtti. Deniz Şeşen, kooperatif üyeleri ve aileleriyle birlikte yaklaşık bin 500 kişilik bir topluluğu temsil ettiklerini ifade ederek, teknecilerin belediye ve kaymakamlık tarafından mülteci kaçakçısı muamelesi gördüklerini öne sürdü. Şeşen, bu durumun uzun süredir devam ettiğini ve teknecilerin mağdur edildiğini dile getirdi.

KORNA EYLEMİ PLANLANIYOR

Adrasanlı tekneciler, yaşadıkları mağduriyeti kamuoyuna duyurmak amacıyla 12 Haziran Çarşamba günü saat 18.00'de Adrasan Sahili'nde bir eylem gerçekleştirecek. Normal şartlarda 20.15'ten önce sahile yanaşmaları yasak olan tekneciler, planladıkları eylemde korna çalarak sahile yanaşacak. Başkan Şeşen, eylem sırasında çıkacak sesin Kemer’den bile duyulabileceğini belirtti.

BASINA AÇIK DAVET

Eylemi takip etmek isteyen basın mensuplarını saat 17.30’da Adrasan Sahili'nde olmaya davet eden Şeşen, eylem sonrası basın için yemekli bir toplantı düzenleyeceklerini ve detaylı açıklamalarda bulunacaklarını bildirdi. Adrasanlı tekneciler, yaşadıkları sorunların duyulmasını ve yetkililerden çözüm beklediklerini vurguluyor.

Eylemle birlikte hem kamuoyunun hem de ilgili kurumların dikkatinin bölgedeki sorunlara çekilmesi amaçlanıyor.