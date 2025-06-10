Dünyaca ünlü İngiliz sanatçı Robbie Williams, 7 Ekim Salı akşamı İstanbul’a muhteşem bir konser vermek için geliyor! Bu özel konser, Türkiye’nin en köklü ve başarılı etkinlik şirketlerinden Atlantis Yapım organizasyonuyla gerçekleşecek. Konserin yeni adresi ise İTÜ Stadyumu olarak belirlendi.İSTANBUL (İGFA) - Robbie Williams, yeni albümü BRITPOP öncesi çıktığı turneyle yeniden sahnelerde. Albüm, müzik otoritelerinden tam not alırken, ilk single “Rocket” şimdiden Robbie Williams hayranları arasında favori olmuş durumda.

Rock müziğin efsane ismi Tony Iommi ile birlikte kaydedilen bu yüksek tempolu parça, Williams’ın albüme dair “Bugüne kadar yaptığım en coşkulu ve gitar ağırlıklı çalışma” sözlerini kanıtlar nitelikte.

Turne, 31 Mayıs 2025 Edinburgh’daki Scottish Gas Murrayfield Stadyumu’nda görkemli bir açılışla başladı.

On binlerce hayranın akın ettiği bu ilk konserde Williams, sahnedeki enerjisi ve yeni şarkılarıyla unutulmaz bir geceye imza attı. Sanatçının Haziran ayı boyunca İngiltere’nin dört bir yanında vereceği konserler günler öncesinden tamamen tükendi; Londra, Manchester ve Bath gibi şehirlerdeki tüm biletler “sold out” oldu.

İstanbul konseri, Robbie Williams’ın Avrupa ayağındaki en özel duraklarından biri olacak. Sanatçının hem sevilen klasiklerini hem de yeni albümünden parçaları seslendireceği bu muhteşem gece için biletler 10 Haziran 2025 Salı gunu biletix biletini al bu bilet ve passoda !

ROBBIE WILLIAMS

Robbie Williams, dünya çapında 85 milyon albüm satışı ve 15 İngiltere 1 numarası ile müzik tarihinin en başarılı sanatçılarından biridir. 18 BRIT Ödülü kazanarak bu alanda rekor sahibidir. 2024’te Oscar adayı olan Better Man filmi dünya çapında büyük beğeni topladı, film müzikleri ise 2025’te Robbie’ye The Beatles ile paylaştığı bir başka 1 numara rekoru kazandırdı. 2023’te yayımlanan Netflix belgeseli 22 ülkede en çok izlenen yapım oldu. Robbie, UNICEF için düzenlenen Soccer A