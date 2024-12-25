Adıyaman’ın Yavuz Selim Kavşağı’nda meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, 02 AAZ 096 plakalı aracın sürücüsü Muhammet Mustafa Arslan, Gross Market önünde 17 yaşındaki bir şahsın kullandığı 80 BD 564 plakalı araca çarptı.ADIYAMAN (İGFA) - Çarpışmanın etkisiyle genç sürücü yaralanırken, çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı şahsa ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye sevk etti.

Polis ekipleri kazanın meydana geldiği bölgede incelemelerde bulunarak olayla ilgili soruşturma başlattı. Yaralı sürücünün sağlık durumu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmazken, kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.