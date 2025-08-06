Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, İçişleri Bakanlığı'nca görevine iadesi sonrasında ilk mesaisini Havşeri İsale Hattı projesini yerinde inceleyerek başladı. Başkan Tutdere, içme suyu çalışmalarını titizlikle takip ettiklerini belirtti.ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, görevine dönüşünün ardından ilk ziyaretini şehrin içme suyu ihtiyacını karşılayan Havşeri İsale Hattı’na yaptı.

Başkan Tutdere, projede çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini ve hiçbir aksaklık yaşanmaması için sahadaki ekipleri titizlikle takip ettiklerini ifade etti.

https://twitter.com/avtutdere/status/1952987037746814982

“Görevimizden ve halkımızdan hiç kopmadık, işimizin başındayız” diyerek sürece verdikleri önemi vurgulayan Tutdere, projeye katkılarından dolayı Emlak Konut ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na teşekkür etti. Başkan Tutdere, “Adıyaman’ımız için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz, hep birlikte yaralarımızı saracağız” diyerek kentin gelişimi için kararlılık mesajı verdi.