Eski Bayındırlık ve İskan Bakanı ile Samsun Büyükşehir Belediye eski Başkanı Mustafa Demir, tedavi gördüğü hastanede 64 yaşında hayatını kaybetti.SAMSUN (İGFA) - 1961 doğumlu eski Bayındırlık ve İskan Bakanı ile Samsun Büyükşehir Belediye eski Başkanı Mustafa Demir, Ankara’da tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

64 yaşında hayatını kaybeden Demir, 22, 23 ve 24. dönem AK Parti Samsun Milletvekilliği ile 2009-2011 yılları arasında Bakanlık görevinde bulunmuştu.

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Demir, bir dönem bu görevini yürütmüştü.

Cenaze namazı bugün ikindi vakti Samsun Büyük Cami’de kılınacak, ardından 7 Ağustos Perşembe günü Trabzon’un Şalpazarı ilçesinde toprağa verilecek