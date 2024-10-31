Adıyaman'da minibüs motosiklete çarptı. Kazada sürücü ağır yaralandı.ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman otogar girişinde bir minibüs, motosiklete çarparak sürücünün minibüs altında kalmasına neden oldu.

Kaza sonrasında ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Sürücünün durumunun kritik olduğu ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Alınan bilgiye göre olay yerine intikal eden polis ekipleri, kazaya ilişkin soruşturma başlattı.

Kaza sonrasında minibüs sürücüsünün yakınlarının basın mensuplarına hakaret ettiği ve gazetecilere sert tepkiler gösterdiği öne sürüldü. Olayı görüntülemek isteyen basın mensuplarına karşı sergilenen bu tutum, çevredeki vatandaşlar tarafından da tepkiyle karşılandı.

Adıyaman otogarında gerçekleşen bu kaza, otogar çevresindeki trafik güvenliği konusunu yeniden gündeme getirdi.

Sık yaşanan kazalar, bölgedeki sürücülerin daha dikkatli olması gerektiğine işaret ediyor. Polis ekipleri, kazanın kesin nedeni ve kusurlu tarafın belirlenmesi için detaylı incelemelerine devam ediyor.