Bursa'da Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Mudanya Şubesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 101. yıldönümü dolayısıyla ilçedeki 9. sınıf öğrencilerine Mustafa Kemal Atatürk’ün "Nutuk" kitabını hediye etti.BURSA (İGFA) - Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Atatürk’ün tarihe ışık tutan eseri Nutuk’un daha çok okunması için ADD Mudanya Şube yönetimi ilçede 9. sınıf öğrencileri için 500 adet 'Nutuk' dağıttı. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınlarının "Gençler için fotoğraflarla Nutuk" adlı 600 sayfalık kitap, Milli Eğitim Müdürlüğü aracılığıyla ilçedeki lise kütüphanelerine verilmek üzere okul müdürlerine teslim edilmeye başlandı.

ADD Mudanya Şube Başkanı Soyer Kazancı, Atatürk’ün tarihe ve geleceğe ışık tutan ölümsüz eseri Nutuk’u tüm Türk gençliğinin okuması ve anlaması gerektiğini belirtti.

"Türkiye Cumhuriyeti’nin belgesi niteliğindeki 500 adet Nutuk kitabını 101. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında lise kütüphanelerine hediye etmek istedik" diyen Kazancı, "Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün, Anadolu insanının tutsaklığının zincirlerini kırarak verdiği bağımsızlık mücadelesini, bu büyük mücadelenin hangi koşullar altında verildiğini anlatan bu önemli eseri hepimizin tekrar tekrar okuması gerektiğine inanıyoruz" diye konuştu.