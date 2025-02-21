İş arayanların yüzde 42’si ilanlarda “maaş aralığı bilgisini” görmek istiyor. Öte yandan iş arama süreçlerinde adayları en çok zorlayan faktörlerin başında, yüzde 53 oranıyla işverenin dönüş yapmaması geliyor.İSTANBUL (İGFA) - İş başvurusu ve işe alım süreçlerinde öne çıkan tercihleri ve uygulamaları anket verileriyle ortaya koyan Eleman.net, ankette iş arayanlara yöneltilen “İş ilanlarında en çok hangi bilgiyi görmek istersiniz?” sorusuna, yüzde 42 ile en yüksek oranda“maaş aralığı bilgisi” cevabı verildi. Bunu yüzde 20 ile“iş tanımı ve sorumluluklar”, yüzde 16 ile “çalışma saatleri”, yüzde 11 ile “yan haklar” (yemek, ulaşım, sigorta vb.), yüzde 7 ile “şirketin çalışma kültürü” ve yüzde 4 ile “uzaktan/hibrit çalışma imkanı” yanıtları takip etti.

Anket çalışmasının “İş arama sürecinde sizi en çok zorlayan nedir?” sorusuna ise, yüzde 53 oranında “işverenin dönüş yapmaması”, yüzde 31 oranında “deneyim şartlarının fazla olması”, yüzde 10 “uzun ve karmaşık başvuru süreçleri”, yüzde 6 oranında ise “mülakat aşamalarının fazla olması” yanıtları verildi.

ÇOĞUNLUĞUN İŞE ALIM SÜRESİ 1 HAFTA SÜRÜYOR

Anketin işveren tarafına öncelikle işe alış süresi soruldu. Katılımcıların yüzde 48’i “1 hafta ya da daha kısa”, yüzde 35’i “1-2 hafta” ve yüzde 17’si “2-4 hafta” cevaplarını tercih etti.

DEĞERLENDİRME SÜRECİNDE EN ÇOK MÜLAKAT TERCİH EDİLİYOR

Ankette yer alan “Teknik ve yetkinlik bazlı değerlendirme süreciniz nasıl ilerliyor?” sorusuna ise işverenler tarafından, yüzde 63 oranında “sadece mülakatla değerlendirme”, yüzde 17 oranında “referans kontrolü ile tamamlama”, yüzde 13 oranında “örnek proje veya vaka çalışması yaptırma”, yüzde 8 oranında ise “yazılı veya sözlü test uygulama” yanıtları verildi.

YEMEK VE ULAŞIM DESTEĞİ ÇALIŞANIN KARARINDA EN ETKİLİ FAKTÖR

İşverenlere son olarak “Ücret dışında en çok hangi yan haklar adayların kararını etkiliyor?” sorusu yöneltildi. En yüksek yanıt yüzde 50 ile “yemek ve ulaşım desteği” oldu. Bunu yüzde 41 ile “esnek çalışma saatleri” ve yüzde 9 ile “özel sağlık sigortası” takip etti.