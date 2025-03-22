Ankara Büyükşehir Belediyesi, ramazan ayının manevi atmosferini Başkentlilerle buluşturmak amacıyla 50 farklı noktada 500’ün üzerinde etkinlik düzenliyor.

ANKARA (İGFA) - ABB’ye ait Aile Yaşam Merkezleri, Gençlik Merkezleri ve Kadın Lokalleri de Ramazan coşkusunu yaşatmak için birbirinden özel programlara ev sahipliği yapıyor. Atölyelerden sahne gösterilerine kadar pek çok etkinlik, Başkentlilerden büyük ilgi görüyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, ramazan ayı boyunca düzenlediği etkinliklerle Başkentlileri bir araya getirmeye devam ediyor. Kentin dört bir yanında gerçekleştirilen etkinliklerle hem geleneksel değerler yaşatılıyor hem de paylaşma ve dayanışma ruhu güçlendiriliyor.

Etkinlikler kapsamında tespih yapım atölyesi, geleneksel İstanbul müzikleri icrası, meddah gösterileri, orta oyunu, kukla gösterileri ve Karagöz-Hacivat gölge oyunu gibi aktiviteler yapılıyor.

ABB’ye ait Aile Yaşam Merkezleri, Gençlik Merkezleri ve Kadın Lokalleri’nde gerçekleştirilen ve geleneksel kültürün yaşatıldığı dolu dolu etkinliklere her yaştan katılımcılar yoğun ilgi gösteriyor. Ramazan etkinlikleri, katılımcılara geleneksel kültürü tanıma fırsatı sunarken hem de Ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhunu pekiştiriyor.

Ramazan ayı boyunca Altındağ Gençlik Merkezine üye genç ve çocuklara yönelik “tespih atölyesi” açıldı. El göz koordinasyon destekli atölye çalışmasında yaklaşık 60 çocuk öğretmen desteğiyle boncukları teker teker ipe dizerek tespih yapmayı öğrendi.