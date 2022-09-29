Bayburt Demirözü İlçesi Kaymakamı Ali Ekber Ateş, Trafikte yaya önceliğine dikkati çekmek ve sürücü duyarlılığını artırmak için, İçişleri Bakanlığımız tarafından, Yayalara Öncelik “HAYATA SAYGI DURUŞU’’ sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında, öğrencilerle beraber farkındalık çalışması yaptı.

Trafikte 'yaya önceliği'yle ilgili farkındalık oluşturmak için İçişleri Bakanlığı önemli bir etkinliğe imza atıyor. Yaya önceliğine dikkat çekmek amacıyla yarın, 'Yayalara Öncelik Duruşu, Hayata Saygı Duruşu' sloganıyla 81 ilde eş zamanlı kampanya gerçekleştirilecek

İçişleri Bakanlığı'nca trafikte yaya önceliğine dikkat çekmek ve sürücü duyarlılığını artırmak amacıyla yarın ülke genelinde eş zamanlı 'Yayalara Öncelik Duruşu, Hayata Saygı Duruşu' sloganıyla kampanya gerçekleştirilecek.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, trafik kazalarından kaynaklı can kayıplarının 2030'a kadar yüzde 50 oranında azaltılması hedefi doğrultusunda bu sene 'Trafikte Her Yıl Daha İyiye' mottosu doğrultusunda 'Yayalara Öncelik Duruşu, Hayata Saygı Duruşu' sloganıyla yaya önceliğine yönelik farkındalık çalışmalarına devam edilecek. Bu kapsamda yarın 11.00-14.00 saatlerinde yaya ve sürücüler, yaya geçitlerinde bayraklarla buluşarak trafikte yaya önceliğine dikkat çekecek.