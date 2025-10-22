İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde gerçekleştirilen denetimlerde 169 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını, 783 düzensiz göçmenin de gözaltına alındığını duyurdu.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye genelinde göçmen kaçakçılığına karşı 21 Ekim 2025 tarihinde düzenlenen geniş çaplı operasyonun sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Göçmen kaçakçılığı organizatörlerine ve düzensiz göçe yönelik gerçekleştirilen denetimlerde 169 organizatör yakalanırken, bunlardan 132’sinin yabancı uyruklu olduğu açıklandı.

430 BİNDEN FAZLA KİMLİK KONTROLÜ YAPILDI

Operasyonlar kapsamında 430 bin 454 kişinin kimlik kontrolü yapıldı. Denetimler sonucunda 783 düzensiz göçmen yakalanarak haklarında geri gönderme işlemleri başlatıldı.

Bakan Yerlikaya, Göç İdaresi Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın koordinasyonunda yürütülen çalışmaların detaylarını da paylaştı.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1980859586849493473

5 BİN 761 NOKTADA DENETİM

Denetimlerde 27 bin 347 personel, 8 bin 690 ekip, 5 bin 761 noktada görev aldı.

Kontroller sırasında; 6 bin 897 umuma açık yer, 3 bin 892 metruk bina, 457 terminal denetlendi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, paylaşımında, “Türkiye; göç yönetiminde, insan hak ve hürriyetlerine saygılı, hukuk ve medeniyet değerlerine bağlı, kamu düzeni ve güvenliğinden asla taviz vermeden tüm dünyaya örnek bir model sunmaktadır. Emeği geçen tüm personelimizi tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.