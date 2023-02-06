Kahramanmaraş'ta 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 04.17'de merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Göçük altında kalanlar var

Yerin 7 kilometre altında meydana gelen deprem sonrası ilk belirlemelere göre, merkez üssü Kahramanmaraş dahil bazı illerde evlerin yıkıldığı ve göçük altında kalanların olduğu öğrenildi.

Kandilli'ye göre merkez üssü Gaziantep, büyüklüğü 7.5

Kandillli'nin verilerine göre ise deprem Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı Sofalaca köyü merkezli ve 7.5 büyüklüğünde kaydedildi.

Sabah saat 4.17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı birçok kentte hissedildi. Depremin şiddeti Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlırurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'ı da sarstı. 10 kente bağlı ilçelerde ve köylerde de büyük hasar var. AFAD'dan yapılan son açıklamaya göre, 76 kişi hayatını kaybederken 440 kişi ise yaralı durumda.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 4.17'de, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde gerçekleşti.

7,4 büyüklüğündeki deprem, 7 kilometre derinlikte oldu.