Cumhuriyet tarihinin en şiddetli depremi yaşandı...

Kahramanmaraş Pazarcık ilçesi merkezli 7.7 büyüklüğündeki deprem, sabah 04.17'de meydana geldi.

Toplam 10 ilde hissedilen afet, büyük korkuya neden oldu.

Büyük felaketin ardından 85 milyon tek yürek oldu.

7 gün milli yas ilan edildi

Yaşanan felaketin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7 gün süreyle milli yas ilan edildiğini duyurdu.

Bayraklar yarıya indirilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan genelgeyle 12 Şubat Pazar günü güneşin batışına kadar bayraklar yarıya indirilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan milli yas kararını sosyal medya hesabından da paylaştı.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

6 Şubat 2023 tarihinde ülkemizde meydana gelen depremler sebebiyle yedi gün süreyle millî yas ilan edilmiştir. Bütün yurtta ve dış temsilciliklerimizde 12 Şubat 2023 Pazar günü güneşin batışına kadar bayrağımız yarıya çekilecektir.