6 yıllık evlilik son buldu! Şarkıcı Bengü ve Selim Selimoğlu boşandı
Şarkıcı Bengü ile iş insanı Selim Selimoğlu, zaman zaman ayrılık iddialarıyla gündeme geliyordu. Ancak çift, her seferinde mutlu aile pozları paylaşarak bu iddiaları yalanlıyordu. Tüm bu gelişmelerin ardından,...Devamı için tıklayınız
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