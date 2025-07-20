Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl altıncısı düzenlenen İdil Biret Müzik Festivali, klasik müzik tutkunlarını bir araya getirmeye devam ediyor.

MUĞLA (İGFA) - 18 Temmuz Cuma günü Bodrum’da başlayan konserin kapanışı 21 Temmuz Pazartesi günü saat 21.00’de Marmaris Amfi Tiyatro’da gerçekleşecek. Konserde, Münif Akalın’ın şefliğinde Muğla Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası sahne alacak.

18 Temmuz Cuma günü Bodrum’da başlayan festivalin final konserinde ise Türkiye’nin önde gelen piyanistlerinden Emre Elivar ve genç yetenek Lal Karaalioğlu, Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası eşliğinde dinleyicilere unutulmaz bir müzik şöleni sundu.

Sanatı toplumla buluşturmayı amaçlayan ve her yıl büyüyerek devam eden İdil Biret Müzik Festivali’ne girişler bu yıl da ücretsiz. Festival, klasik müzik alanında hem deneyimli sanatçıları hem de genç yetenekleri aynı sahnede buluşturmasıyla dikkat çekiyor.

İDİL BİRET KİMDİR?

Klasik müziğin yaşayan efsanelerinden biri olan İdil Biret, henüz 5 yaşındayken olağanüstü yeteneği fark edilen ve 7 yaşında Fransa’daki Paris Konservatuvarı’na devlet bursuyla gönderilen bir müzik dehasıdır. Uluslararası alanda sayısız konser vermiş, dünyanın en prestijli orkestralarıyla çalışmış ve klasik müzik alanında ülkemizi başarıyla temsil etmiştir. Onun adını taşıyan bu festival, yalnızca bir müzik etkinliği değil; aynı zamanda Türkiye’nin sanata verdiği değeri, genç kuşaklara olan inancı ve kültürel mirasa sahip çıkma kararlılığının bir göstergesidir.

BAŞKAN ARAS: “SANATIN EVRENSEL GÜCÜNÜ HALKIMIZLA BULUŞTURUYORUZ”

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, festivalle ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Muğla’mızın kültürel zenginliğine yakışır şekilde, sanatı halkımızla buluşturmaya devam ediyoruz. İdil Biret gibi dünyaca tanınan bir sanatçının ismini taşıyan bu festival, hem genç sanatçılarımıza ilham veriyor hem de halkımıza kaliteli sanat etkinlikleri sunuyor. Sanatın evrensel diliyle daha yaşanabilir, daha huzurlu kentler inşa edeceğimize inanıyorum.”