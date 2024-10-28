Ticaret Bakanlığı, dahilde işleme rejimi kapsamında Eylül ayında 589 firma için izin belgesi düzenledi. 17 firmanın talebine yönelik de dahilde işleme izin belgeleri iptal edildi.ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı'nın Eylül ayına ilişkin dahilde işleme, yurt içi satış ve teslim, hariçte işleme ve firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgeleri listeleri bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, geçen ay 589 firmaya dahilde işleme izin belgesi verilirken 1 hariçte işleme izin belgesi, 57 yurt içi satış ve teslim belgesi düzenlendi.

Firma talebine istinaden 17 dahilde işleme izin belgesi de iptal edildi.

Söz konusu tebliğlere ulaşmak için aşağıdaki listelerin linklerine tıklayabilirsiniz.

–– 2024 Yılı Eylül Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi –– 2024 Yılı Eylül Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi –– 2024 Yılı Eylül Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H1) Listesi –– 2024 Yılı Eylül Ayına Ait Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi