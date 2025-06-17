Dünya Çevre Günü kapsamında, denizleri koruma ve çevresel etkileri azaltma hedefiyle önemli çalışmalar yürütülüyor.İSTANBUL (İGFA) - 2024 yılında D-Marin marinalarında 15 tonun üzerinde katı atık yöneten ve bunun %30’unu geri dönüştüren şirket, DPOL2 ve Jellyfishbot sistemleri sayesinde 5 tonun üzerinde deniz çöpü topladı.

BİLİM TEMELLİ HEDEFLERLE DENİZLERİN GELECEĞİNE YATIRIM

Bu yılın önemli dönüm noktalarından biri de D-Marin'in Bilim Temelli Hedefler girişimine (SBTi) resmi olarak katılma kararıydı. Bu kararla birlikte şirket, Paris Anlaşması’nın hedefleriyle uyumlu hareket eden küresel sorumlu işletmeler topluluğuna dahil oldu ve 2030 yılına kadar Kapsam 1 ve 2 emisyonlarını yüzde 42 oranında azaltma taahhüdünde bulundu.

Malvarlığı dondurma listesinde değişiklik Resmi Gazete'de
Malvarlığı dondurma listesinde değişiklik Resmi Gazete'de
İçeriği Görüntüle

Çevresel sorumluluğun yalnızca operasyonel bir hedef değil, yatçılığın geleceğini şekillendirecek temel bir ilke olduğunu vurgulayan D-Marin COO'su Andrea De Santis: "Dikkatli yatırımlar, iş birliği ve uzun vadeli düşünceyle, sadece en yüksek hizmet standartlarını karşılamakla kalmayıp, denizlerimizin korunmasına da anlamlı bir katkı sağlayan marinalar yaratıyoruz" dedi.