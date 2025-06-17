Dünya Çevre Günü kapsamında, denizleri koruma ve çevresel etkileri azaltma hedefiyle önemli çalışmalar yürütülüyor.İSTANBUL (İGFA) - 2024 yılında D-Marin marinalarında 15 tonun üzerinde katı atık yöneten ve bunun %30’unu geri dönüştüren şirket, DPOL2 ve Jellyfishbot sistemleri sayesinde 5 tonun üzerinde deniz çöpü topladı.

BİLİM TEMELLİ HEDEFLERLE DENİZLERİN GELECEĞİNE YATIRIM

Bu yılın önemli dönüm noktalarından biri de D-Marin'in Bilim Temelli Hedefler girişimine (SBTi) resmi olarak katılma kararıydı. Bu kararla birlikte şirket, Paris Anlaşması’nın hedefleriyle uyumlu hareket eden küresel sorumlu işletmeler topluluğuna dahil oldu ve 2030 yılına kadar Kapsam 1 ve 2 emisyonlarını yüzde 42 oranında azaltma taahhüdünde bulundu.

Çevresel sorumluluğun yalnızca operasyonel bir hedef değil, yatçılığın geleceğini şekillendirecek temel bir ilke olduğunu vurgulayan D-Marin COO'su Andrea De Santis: "Dikkatli yatırımlar, iş birliği ve uzun vadeli düşünceyle, sadece en yüksek hizmet standartlarını karşılamakla kalmayıp, denizlerimizin korunmasına da anlamlı bir katkı sağlayan marinalar yaratıyoruz" dedi.