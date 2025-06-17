TÜİK verilerine göre, 2025 Nisan ayında hizmet üretim endeksi yıllık bazda yüzde 4,5 artış gösterirken, aylık bazda yüzde 0,6 düşüş yaşadı. Sektörel bazda gayrimenkul hizmetleri aylık ve yıllık bazda en çok değişim gösterenler arasında ilk sırada yer aldı.ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 Nisan ayına ilişkin Hizmet Üretim Endeksi verilerini açıkladı. Endeks, 2021=100 baz yılına göre bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 4,5 artış kaydetti.

Sektörel bazda, gayrimenkul hizmetleri yüzde 13,0 ve idari ve destek hizmetleri yüzde 11,1 ile en yüksek yıllık artışı gösterirken, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 9,2, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 4,4, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 3,1, ulaştırma ve depolama hizmetleri ise yüzde 0,3 artış sağladı.

Aylık bazda ise hizmet üretim endeksi yüzde 0,6 azaldı. Bu dönemde konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 4,3 ve gayrimenkul hizmetleri yüzde 5,3 artış gösterirken, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 4,0, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 3,3, ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 2,4 geriledi. İdari ve destek hizmetleri ise yüzde 2,3 artış kaydetti.

TÜİK verileri, hizmet sektöründe yıllık büyüme trendinin devam ettiğini, ancak aylık bazda hafif bir gerileme yaşandığını ortaya koydu.