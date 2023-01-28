Bayburt'ta bazı köylerde arazi toplulaştırması ve tarla içi geliştirme hizmetleri gerçekleştirilecek.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararının Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiği belirtildi.

Buna göre, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, kentte 40 köyde arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme çalışmaları yapacak.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Vali Cüneyt Epcim, şunları kaydetti:

Bayburt'ta 40 köyümüz, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri kapsamına alındı. Uzunca bir süredir üzerinde çalıştığımız bir konuydu, tarımda üretimi artırmak adına atılan bu kararın şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Desteklerinden ötürü başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi olmak üzere Tarım ve Orman Bakanımız Prof. Dr. Vahit Kirişçi'ye, Bayburt Milletvekilimiz Fetani Battal'a ve DSİ Genel Müdürümüz Mehmet Akif Balta'ya teşekkür ediyorum.