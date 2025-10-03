Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 349 milyon TL'lik tarımsal destek ödemesini bugün çiftçilerin hesaplarına aktardıklarını açıkladı.ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, destekleme ödemelerine ilişkin bilgi verdi.
Bakan Yumaklı, çiftçilerin emeğine güç, topraklara bereket kattıklarını ifade ederek, " 349 milyon TL tarımsal destek ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun" dedi.
Bakan Yumaklı açıklamasında, destek ödemelerinin detaylarını da paylaştı.
