Milli Eğitim Müdürlüğü Bayburt Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünün organizasyonunda Bayburt Eğitim Fakültesi Dekanı Sedat Maden, İl milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, Özel Eğitim Şube Müdürü İsa Akgün, Ram Müdürü Atila Kuyruk, Turkpdr derneği başkanı Emirhan Aktaş, Yeşilay dernek başkanı Arif Akcan, ilde görev yapan tüm psikolojik danışmanlar ve PDR bölüm hoca ve öğrencilerin katılımı ile 30 Eylül Psikolojik Danışmanlar Günü Kutlaması Bayburt Öğretmenevinde yapıldı.

Bayburt Milli Eğitim Müdürü sayın Rahmi Güney konuşmalarında 30 Eylül Ulusal Psikolojik Danışmanlar Günü münasebetiyle burada toplanmış bulunuyoruz rehberlik ve psikolojik danışmanlık alanının okullarda çok önemli olduğunu bizzat kendisinin okul müdürlüğü ve milli eğitim müdürlüğü yaptığı dönemlerde rehber öğretmenlerle işbirliği yaptığını, Rehberliğin eğitime destek sağladığını birçok farklı kurumlarda endüstri, sağlık, eğitim, aile sosyal politikalar il müdürlüğü,adli makamlar vb. gibi rehberlik hizmetlerinin olduğunu ifade etti. Yaklaşık 70 yıllık bir geçmişe sahip olan bu mesleğin başladığı günden bugüne çok mesafe kat ettiğini bugünde eğitim de tamamlayıcı unsur olarak okullarımızda idarecilerin en büyük yardımcısı olduğunu söyledi.

Tüm psikolojik danışmanların 30 Eylül Ulusal Psikolojik Danışmanlar Günü kutlayan Bayburt milli eğitim müdürü Rahmi Güney sağlık ve başarı dileklerinde bulundu.

Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi dekanı sayın Prof. Dr. Sedat Maden, Psikolojik Danışmanların Psikolojik Danışman, Pedagog ve Klinik Psikolog olarak çalıştığını vurgulayarak psikolojik danışmanların çalıştıkları kurumlarda önemli görevler üstlendiğini belirtti.

Eğitim Fakültesi dekanı olarak ilimizde bulunan Psikolojik Danışmanların desteklenmesine yönelik çalışmaların diğet il müdürlükleri ile işbirliği içerisinde sürdürülebileceği üzerinde duran Maden, 30 Eylül Psikolojik Danışmanlar Gününü kutlayarak konuşmasını sonlandırdı.

Toplantıya katılan Yeşilay başkanı Arif Akcan yeşil ay başkanı olarak bağımlılıkla mücadele ettiklerini bu mücadelenin daha çok bilgilendirme ve farkındalık oluşturmak üzerine olduğunu bu konuda da e büyük destek mili eğitim müdürlüğümüz ve rehberlik ve araştırma merkezi tarafından sağlandığı ifade etti.

Rehber öğretmenlerimiz Yeşilay a her türlü eğitim ve danışmanlık konusunda destek olduklarını ifade ederek kurumsal olarak 30 Eylül Psikolojik Danışmanlar Günü programında olmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Yemek sonrası Yeşilay derneğinin katılımcılar için getirmiş olduğu hediyeler dağıtıldı ardından öğretmenevi Bayburt odası bölümüne geçildi yöresel türkülerin çalınıp söylemesinin ardından program sona erdi