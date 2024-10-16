Cumhuriyet coşkusunu tüm kente yaymayı hedefleyen Bursa Büyükşehir Belediyesi, özel olarak hazırlanan ‘Cumhuriyet Tırı’ ile Gemlik, Osmangazi, İznik ve Orhangazi’de Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün "Benim en büyük eserim" dediği Cumhuriyet'in değerlerini Bursalılarla buluşturdu.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Kültür AŞ tarafından özenle hazırlanan ‘Cumhuriyet Tırı’, bu yıl 101. yıl dönümü kutlanacak olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın heyecanını tüm ilçelere taşıyor. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün "Benim en büyük eserim" dediği Cumhuriyet'in değerlerini Bursalılarla buluşturan ‘Cumhuriyet Tırı’, Gemlik, Osmangazi, İznik ve Orhangazi’de vatandaşlara büyük bir coşku yaşattı. ‘Senden Öğrendik’ temalı Cumhuriyet Sergisi’ ilçelerde büyük ilgi görürken, Bilim Teknoloji Merkezi deney düzenekleri uygulamasına katılanlar keyifli anlar yaşadı. Cumhuriyet temalı kahoot yarışması ile büyük heyecan yaşayan Bursalılar, uzman isimlerin yer aldığı söyleşilerde Cumhuriyet’in değerlerini dinleme fırsatı buldu. Bursa Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası’nın verdiği konserlerde ise vatandaşlar eğlenceli bir gün geçirdi.

29 Ekim’e kadar tüm ilçeleri ziyaret edecek olan ‘Cumhuriyet Tır’ı, 16 Ekim Çarşamba günü Yenişehir, 17 Ekim Perşembe günü Kestel, 18 Ekim Cuma günü Gürsu, 19 Ekim Cumartesi günü Mudanya, 20 Ekim Pazar günü Harmancık, 21 Ekim Pazartesi günü Büyükorhan, 22 Ekim Salı günü Keles, 23 Ekim Çarşamba günü Orhaneli, 24 Ekim Perşembe günü Mustafakemalpaşa, 25 Ekim Cuma günü Karacabey, 26 Ekim Cumartesi günü İnegöl, 27 Ekim Pazar günü Yıldırım, 28 Ekim Pazartesi günü Nilüfer’de Bursalılarla buluşacak.