James Dyson Ödülü’nün genç mühendis ve tasarımcılar tarafından yapılan en iyi 20 icadı açıklandı. Bu yılın kısa listesinde kemoterapi hastaları için taşınabilir, pille çalışan bir kafa derisi soğutma cihazı ve parçalanmış ev tekstili atıklarından yapılmış ses yalıtım panelleri gibi icatlar yer alıyor.İSTANBUL (İGFA) - 2024 James Dyson Ödülü'nün ilk 20 listesi açıklandı ve dünyanın dört bir yanındaki genç mühendis ve tasarımcıların uluslararası finale doğru yolculuğu başladı. Listeden bir kişinin 13 Kasım'da Sir James Dyson tarafından uluslararası kazanan olarak ilan edileceği belirtilirken, icadının geliştirilmesi için 30 bin sterlinlik bir para ödülünün da sahibi olacağı belirtildi.

Yılın en iyi 20 icadı dünyanın en öncelik verilmesi gereken sorunlar ele alındı.

İrlanda'dan Olivia Humphreys, 2019 yılında annesi tedavi görürken kemoterapinin neden olduğu saç dökülmesinin bir kişi üzerinde yaratabileceği etkiye tanık olduktan sonra, taşınabilir bir kemoterapi sonrası kafa derisi soğutma cihazı olan Athena ile ilk 20 listesine girdi.

Kısa listeye kalan Peter projesinin İngiltere’deki mucidi Jonathan Fisher, giyilebilir biyomedikal cihazı, Parkinson hastası olarak yürüyüşünde tutukluk yaşayan babasının yaşam kalitesini artırmak için icat etti.

Güney Kore'den bir öğrenci ekibi, gelişmekte olan ülkelere yardımcı olmayı amaçlayan elektriksiz bir oksijen jeneratörü olan Oxynizer'ı icat etti.

Avusturya'nın kısa listeye giren projesi finGrip ise, el becerisi düşük kullanıcılar için uyarlanmış bir kateter sistemi geliştirdi.

Atık ve kirliliğin yönetilmesi konusunda da Avustralya'da genç mucit Sze Yek'in kız kardeşinin kullanılmayan ilkokul üniformasıyla yaptığı deneyler, parçalanmış ev tekstili atıklarından yapılan akustik bir panel olan Sorbet'e dönüştü.

Shane Kyi Hla Win ve Danial Sufiyan Bin Shaiful tarafından icat edilen Airxeed Radiosonde, radyosonde ile günlük hava ölçümlerini daha sürdürülebilir hale getirmek için düşen akçaağaç tohumlarından ilham alıyor.

Ödülün Uluslararası En İyi 20 listesini belirleyen 14 Dyson mühendisi İngiltere, Singapur, Malezya ve Filipinler'deki Dyson Ar-Ge merkezlerinde çalışıyor.

İşte en iyi 20 icat ve mucitleri