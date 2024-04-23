Etkinlikler kapsamında Şehit Recep Eşiyok İlkokul ve Ortaokulu'nda düzenlenen programda çocuklar hazırladıkları gösterilerle bayramı doyasıya kutladılar.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan etkinliklerde Günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapıldı.

Daha sonra öğrenciler tarafından halkoyunları ve çeşitli gösteriler gösteriler sergilendi. Ayrıca yapılan yarışmalarla öğrencilerin doyasıya eğlendiği etkinliklerde 23 Nisan konulu şiirler okundu. Gösterilerin ardından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Belediye Başkanı Mete Memiş ve Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Adem Ağırbaş tarafından takdim edilmesiyle törenler sona erdi.

Programa Bayburt Valisi Mustafa Eldivan ve Eşi Meltem Eldivan, Belediye Başkanı Mete Memiş ve Eşi Zeynep Memiş, Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Adem Ağırbaş, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Ak Parti Bayburt İl Başkanı Turgut Çalışkan, İl Emniyet Müdürü Nihat Uzun, İl Jandarma Komutanı Albay Dr. Talha Övet, İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, kurum müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.